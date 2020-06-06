أيمن أشرف يكشف تعرضه لحادث سير

تعرض أيمن أشرف مدافع الأهلي ومنتخب مصر لحادث سير بسيارته الخاصة.

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، تظهر فيها السيارة بعد أن تعرضت للحادث.

وكتب أيمن أشرف على الصورة "الحمد لله".

أيمن أشرف لاعب الأهلي يكشف صور لتعرضه لحادث سير نتمنى السلامة لللاعب 🙏 pic.twitter.com/rP1UBUwvBb — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 6, 2020

لاعبو الأهلي يكتفون في الفترة الحالية بالتدريب من المنزل، مثل باقي فرق الدوري المصري كله بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وتنتظر الجماهير المصرية، قرار مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بعودة النشاط الرياضي، وقبل تحديد مصير الدوري المصري لهذا الموسم.

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