أيمن أشرف يكشف تعرضه لحادث سير

السبت، 06 يونيو 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - الهلال

تعرض أيمن أشرف مدافع الأهلي ومنتخب مصر لحادث سير بسيارته الخاصة.

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، تظهر فيها السيارة بعد أن تعرضت للحادث.

وكتب أيمن أشرف على الصورة "الحمد لله".

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لاعبو الأهلي يكتفون في الفترة الحالية بالتدريب من المنزل، مثل باقي فرق الدوري المصري كله بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وتنتظر الجماهير المصرية، قرار مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بعودة النشاط الرياضي، وقبل تحديد مصير الدوري المصري لهذا الموسم.

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