خبر في الجول – الزمالك يتريث في حسم ملف الظهير الأيمن.. والمثلوثي المرشح الأقوى

يقف التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي على قمة هرم اللاعبين الذين يرغب الزمالك في ضمهم لتدعيم مركز الظهير الأيمن، ولكن النادي الأبيض قرر التريث في هذا الملف.

حمزة المثلوثي النادي : الصفاقسي الزمالك

وعلم FilGoal.com أن المدير الفني باتريس كارتيرون سيحسم ملف الظهير الأيمن خلال الأسبوعين المقبلين، في ظل وجود ترشيحات عديدة في هذا المركز سواء مصريين أو أجانب.

ولكن، المثلوثي يعد هو المرشح الأقوى، حيث يرحب اللاعب بارتداء القميص الأبيض حسبما علم FilGoal.com، في ظل وجود مواطنه ولاعب الصفاقسي السابق فرجاني ساسي ضمن صفوف الزمالك.

وكذلك، لا تبتعد مطالب المثلوثي المالية عما يريد الزمالك تقديمه له في الوقت الحالي.

وينضم المثلوثي لتجمع منتخب تونس بعد يومين، وحتى يوم 21 يونيو، وبعدها من المنتظر أن يتم حسم هذا الملف.

ويضم الزمالك في هذا المركز، قائد الفريق حازم إمام، والصاعد أحمد عيد، بعد رحيل مواطن المثلوثي، حمدي النقاز، عن الأبيض بدعوى فسخ عقده.

صاحب الـ 27 عاما ينتهي عقده مع الصفاقسي التونسي مع نهاية الموسم الجاري، ولم يصل لاتفاق مع ناديه للتجديد حتى الآن ويحق له التوقيع لأي فريق.

وانضم المثلوثي إلى الصفاقسي في 2016 قادما من النادي الرياضي البنزرتي.

وشارك المثلوثي في 17 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

مع المنتخب التونسي، شارك المثلوثي في 28 مباراة دولية ونجح في صناعة 3 أهداف.

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