وكيله: ساؤول لا يحتاج إلى الضغط من أجل الرحيل عن أتليتكو

نفى جوناثان بارنيت وكيل ساؤول نيجيز لاعب أتليتكو مدريد، قيام موكله بالضغط على إدارة الروخيبلانكوس من أجل الرحيل.

ساؤول نيجيز النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وصرّح بارنيت عبر موقع Sport Witness: "لاعب مثل ساؤول لا يحتاج إلى الضغط على النادي من أجل المغادرة".

وأضاف: "إنه لاعب مميز، والكل يعرف أن عديد الأندية ترغب في ضمه، لكنه في نادٍ كبير بالفعل".

وأكمل: "لديه علاقة رائعة بـ أتليتكو مدريد وجماهيره".

وأتم: "كل لاعب مميز يرتبط اسمه بأندية أخرى، بعض الوكلاء يقومون ببعض الضغوط من أجل تسهيل انتقال لاعبيهم، لكن هذا يعني أنهم لا يتمتعون بالكفاءة في عملهم".

وكان ساؤول قد أثار الكثير من التكهنات عندما نشر صورة يوم 31 مايو عبر حسابه على تويتر، قال فيها "نادٍ جديد سأعلن عنه خلال 3 أيام".

لكن اتضح أن ساؤول (25 عاما) أسس ناديا جديدا في مسقط رأسه، مدينة إلتشي، تحت اسم "كلوب كوستا سيتي".

وأشارت تقارير صحفية إن النادي سيضم 30 فريقا، و500 لاعب لكرة القدم بكل أنواعها بين الصالات والسيدات والمراحل السنية المختلفة.

وسيساعد شقيق ساؤول، آرون، اللاعب في إدارة النادي الذي سيطمح في الوصول للدرجة الممتازة في السنوات المقبلة.

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