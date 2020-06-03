عذرا جماهير يونايتد.. ساؤول يعلن عن "ناديه الجديد"

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 12:40

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز - إسبانيا - النرويج

بعد ساعات من التشوق والحيرة، أعلن ساؤول نيجيز نجم وسط أتلتيكو مدريد عن "ناديه الجديد".

ساؤول نيجيز

النادي : أتليتكو مدريد

ساؤول نشر على تويتر قبل أيام رسالة تشويقية مفادها "ناد جديد"، ما اعتبره البعض إعلانا عن انتقال لاعب الوسط إلى مانشستر يونايتد، لكن ساؤول كان يعلن عن "ناد جديد"، بمعنى الكلمة.

صاحب الـ25 عاما أسس ناديا جديدا في مسقط رأسه، مدينة إلتشي، تحت اسم "كلوب كوستا".

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وأشارت تقارير صحفية إن النادي سيضم 30 فريقا، و500 لاعب لكرة القدم بكل أنواعها بين الصالات والسيدات والمراحل السنية المختلفة.

وسيساعد شقيق ساؤول، آرون، اللاعب في إدارة النادي الذي سيطمح في الوصول للدرجة الممتازة في السنوات المقبلة.

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