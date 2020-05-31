إلى يونايتد؟ ساؤول: سأعلن فريقي الجديد خلال 3 أيام

الأحد، 31 مايو 2020 - 16:34

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز - إسبانيا - النرويج

نشر ساؤول نيجيز لاعب أتليتكو مدريد صورة عبر حسابه في تويتر كتب فيها "فريق جديد سأعلنه خلال 3 أيام".

ساؤول نيجيز

النادي : أتليتكو مدريد

وذلك بعد تقارير قالت إن لاعب وسط فريق روخيبلانكوس بات قريبا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

ورغم أهمية ساؤول بالنسبة لأتليتكو، والذي يمتد عقده مع الأخير إلى 2026، إلى أن النادي يبدو قرر الاستغناء عن الإسباني.

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ولعب ساؤول (25 عاما) في ناشئين ريال مدريد وانضم إلى أتليتكو في 2008 ولعب موسما في رايو فاييكانو على سبيل الإعارة.

وشارك ساؤول في 286 مباراة مع أتليتكو وسجل 38 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع النادي.

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ساؤول نيجيز
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