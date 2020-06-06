تقرير تونسي يكشف مصير علي معلول مع الأهلي

كشفت صحيفة (الصريح) التونسية مصير علي معلول ظهير أيسر الأهلي من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وزعمت الصريح، وفقا لمصادرها الخاصة، أن معلول قرر رفض أي مفاوضات بخصوص العروض الخليجية "وخاصة من الإمارات".

معلول يفضل مواصلة مشواره مع الأهلي، و"علاقته مع الجماهير جعلته يرفض كل الإغراءات"، وفقا لمصادر الصحيفة التونسية.

وكانت صحيفة الشروق التونسية قد زعمت في وقت سابق تقدم نادي العين بعرض لضم معلول. (طالع التفاصيل)

لكن تحدث ماجد عويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالعين لينفي تفكير ناديه في ضم معلول. (طالع التفاصيل)

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علي معلول صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في 2016، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى 2022.

ولعب معلول 20 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

ورفع معلول 3 ألقاب دوري مصري، ولقب الكأس مرة والسوبر مرتين.

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