تقرير تونسي: العين الإماراتي يرغب في ضم معلول

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 15:46

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي

يرغب نادي العين الإماراتي في ضم علي معلول مدافع النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة "الشروق" التونسية.

وقال التقرير إن اللاعب لفت انتباه عدة أندية خليجية، مشيرا إلى رفض الأهلي عرضا من نادي الهلال السعودي.

وأوضح التقرير أن الأهلي تلقى عرضا من العين الإماراتي عن طريق أحد الوكلاء لانتداب معلول.

أخبار متعلقة
الهلال يوضح حقيقة اهتمامه بضم علي معلول عاشور: كل ما فعلته في مسيرتي الكروية كان من أجل الأهلي وجماهيره مصدر من الأهلي لـ في الجول: الهلال لم يتقدم بعرض لضم معلول.. لا نفكر في رحيله

وكان مصدر مسؤول في نادي الهلال السعودي قد نفى اهتمام فريقه بضم مدافع الأهلي. (طالع التفاصيل)

علي معلول صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في 2016، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى 2022.

ولعب معلول 20 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

ورفع معلول 3 ألقاب دوري مصري، ولقب الكأس مرة والسوبر مرتين.

اقرأ أيضا:

خطوة جديدة من وزارة الرياضة نحو استئناف النشاط

هل تفاوض الأهلي مع مهاجم الترجي؟

أعظم 25 هدافا في التاريخ

كيليني يكشف ما حدث بين شوطي نهائي كارديف

كوكايين وكسر الحجر الصحي وحوادث سير.. ماذا يحدث في الأرجنتين!

في الدوري سوق الانتقالات الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
القرار "لحظة" تفصل بين الندم والفخر .. "انت أقوى من المخدرات" 15 دقيقة | مصر
تقرير تونسي: العين الإماراتي يرغب في ضم معلول 19 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – كيف يفكر كاف في موعد عودة دوري الأبطال والكونفدرالية.. وحقيقة توصية اللجنة الطبية 58 دقيقة | إفريقيا
الزمالك بطل الكونفدرالية.. التغلب على أشياء لا تصدق ساعة | حكايات في الجول
أوباما ينقذ المشوار وبطولة السعيد.. لحظات لا تُنسى في فوز الزمالك بالكونفدرالية ساعة | إفريقيا
ميلان يعلن حالة إبراهيموفيتش: وتر أكيليس بخير 3 ساعة | أوروبا
كلاسيكو ألمانيا.. حينما وقع بايرن ودورتموند تحت طائلة الحكم النازي 3 ساعة | تقرير في الجول
تايمز: أندية إنجلترا تطلب ضمانات وتوضيحات في حالة إصابة لاعب بالفيروس 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
قد ينال إعجابك