تقرير تونسي: العين الإماراتي يرغب في ضم معلول

يرغب نادي العين الإماراتي في ضم علي معلول مدافع النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة "الشروق" التونسية.

وقال التقرير إن اللاعب لفت انتباه عدة أندية خليجية، مشيرا إلى رفض الأهلي عرضا من نادي الهلال السعودي.

وأوضح التقرير أن الأهلي تلقى عرضا من العين الإماراتي عن طريق أحد الوكلاء لانتداب معلول.

وكان مصدر مسؤول في نادي الهلال السعودي قد نفى اهتمام فريقه بضم مدافع الأهلي. (طالع التفاصيل)

علي معلول صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في 2016، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى 2022.

ولعب معلول 20 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

ورفع معلول 3 ألقاب دوري مصري، ولقب الكأس مرة والسوبر مرتين.

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