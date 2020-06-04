العين يرد على أنباء التفاوض مع معلول وفايلر

الخميس، 04 يونيو 2020 - 21:15

كتب : FilGoal

ريني فايلر - علي معلول - الأهلي - سموحة

نفى نادي العين الإماراتي رسميا اليوم الخميس وجود أي اهتمام لديه بضم علي معلول الظهير الأيسر للأهلي أو التعاقد مع مدربه ريني فايلر.

وقال ماجد عويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالعين عبر موقع النادي الرسمي: "معلول لاعب جيد لكنه لم يدخل قائمة خيارات العين على الإطلاق ولا حتى فايلر".

وأضاف "العين يمتلك مدرب قدير حقق النتائج القوية مع الفريق بلغة الأرقام وقاد العين إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة".

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وواصل "كما أن الفريق يحتل حالياً المركز الثاني على لائحة ترتيب مسابقة الدوري بفارق ست نقاط عن المتصدر وهناك مواجهة بين الفريقين من الممكن أن يقلص فارق الصدارة خلالها إلى ثلاث، وتلك شائعة بالتأكيد".

يذكر أن مدرب العين هو البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السعودي الأسبق وتولى تدريب الفريق منذ يناير الماضي.

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