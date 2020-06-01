الأهلي يغرم حسام عاشور

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 15:23

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

حسام عاشور - الأهلي

أعلن الأهلي اليوم الإثنين أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول للنادي قرر توقيع غرامة مالية على اللاعب حسام عاشور.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشار الأهلي إلى أن القرار سببه حديث عاشور (34 عاما) في فيديو دون علم النادي وهو ما خالف اللوائح.

وقرر الأهلي رفع تقرير، بالتصريحات التي أدلى بها قائد الفريق، إلى لجنة التخطيط بالنادي لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

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وكان عبد الحفيظ قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من الحديث في أي وسيلة إعلامية أو في موقع تواصل اجتماعي في ظل توقف كرة القدم حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وظهر عاشور في فيديو في تطبيق إنستجرام تحدث فيه عن مشكلة تخص مباراة اعتزاله. (التفاصيل)

وكان عاشور، أكثر من شارك في مباريات وأكثر من توج بألقاب في تاريخ القلعة الحمراء، قرر اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الجاري. (التفاصيل)

وكشف مصدر في الأهلي لـFilGoal.com لماذا تأخر إتمام الاتفاق على مباراة اعتزال عاشور. (التفاصيل)

وينتهي عقد عاشور مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وكان الأخير عرض على اللاعب قضاء فترة معايشة في أوروبا والعمل في قناة النادي بعد انتهاء العقد.

وكان عاشور يرغب في الاستمرار مع الأهلي لما أبعد من الموسم الحالي، لكنه آثر الاعتزال بدلا من اللعب لفريق آخر.

وشارك عاشور لمدة 39 دقيقة فقط بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا بعد انقضاء أكثر من نصف مبارياتها ويتصدر الأهلي الترتيب بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الوصيف.

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حسام عاشور الأهلي
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