هل اقترب رحيل كاسونجو عن الزمالك؟

إذا استمر عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في كل فريق مصري، فإن الزمالك عليه أن يستغني عن لاعب أجنبي واحد على الأقل في قائمته.

كابونجو كاسونجو النادي : الزمالك الزمالك

وذلك إذا أتم تعاقده مع لاعبين أجنبيين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرح مرتضى منصور رئيس الزمالك يوم الأحد أنه اتفق بالفعل مع لاعبين أجنبيين إثنين. (التفاصيل)

مما يعني أن هذين اللاعبين سينضما إلى رباعي أجنبي حالي في قائمة القلعة البيضاء، هو فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو.

هذا بخلاف الأجانب المعارين الذين يمتلكهم الزمالك، حميد أحداد ومعروف يوسف ورزاق سيسيه.

وهذا يرفع عدد اللاعبين الأجانب في الفريق إلى 6، أو بالأحرى 5 إذا أخذنا في الاعتبار أن الاتحاد المصري لكرة القدم يجيز لكل فريق معاملة لاعب أجنبي واحد على أنه محلي، بشرط أن ينتمي هذا اللاعب لبلد عربي.

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وفي الموسم المقبل، إذا استمر عدد اللاعبين الأجانب 5، سيتعين على الزمالك الاستغناء عن لاعب أجنبي من قائمته الحالية إذا أتم التعاقد مع لاعبين أجنبيين جديدين مثلما صرح مرتضى منصور.

بينما في حالة تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 4، سيتعين على الفريق الاستغناء عن لاعبين إثنين وليس لاعبا واحدا.

وإذا نظرنا إلى الرباعي الأجنبي الحالي في الزمالك، فالأقرب للرحيل في هذه الحالة هو المنتمي للكونغو الديموقراطية، كابونجو كاسونجو.

فالأخير شارك لمدة 39 دقيقة فقط بالموسم الحالي، مقارنة بأوناجم (1284 دقيقة) وبنشرقي (1614 دقيقة) وساسي (2007 دقيقة).

وكان مرتضى منصور صرح في مارس الماضي أنه لا توجد نية لدى الفريق للاستغناء عن كاسونجو، وفي المقابل، كشف مصدر في الإسماعيلي رغبة فريق الدراويش في التعاقد مع اللاعب.

بينما قال تقرير تونسي إن ساسي متمسك بالبقاء مع الزمالك، وأشارت صحيفة تركية إلى اهتمام نادي يني ملطية بالتعاقد مع نسر قرطاج.

أما المغربي بنشرقي، الذي تألق في موسمه الأول مع الزمالك وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب، فقال تقرير مغربي إن العديد من الأندية اليونانية والتركية مهتمة به.

ونفى الزمالك تلقيه أية عروض للاستغناء عن بنشرقي.

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