تقرير: يونايتد سيعرض 50 مليون إسترليني لضم جوهرة ليفركوزن

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن نادي مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب الشاب كاي هافيرتز من فريق باير ليفركوزن الألماني.

كاي هافرتس النادي : باير ليفركوزن مانشستر يونايتد

وأشارت إلى أن يونايتد حريص على التحرك لضم اللاعب البالغ عمره 20 عاما قبل أن يزداد سعره.

وكتبت أن الفريق الإنجليزي سيقدم عرضا قيمته 50 مليون جنيه إسترليني لانتداب اللاعب.

ولا يزال يونايتد يبحث كيفية تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، وجيدون سانشو نجم دورتموند على رادار الفريق.

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وشارك هافيرتز في 38 مباراة بالموسم الحالي مع باير ليفركوزن وسجل 15 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ولفت هافيرتز أنظار كبارة القارة العجوز بأداء طيب في الدوري الألماني ومنتخب ألمانيا الذي دافع عن شعاره في 7 مباريات.

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