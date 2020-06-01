أنور منتصر.. حكم مساعد ومدرب سابق وعامل باليومية في سوبر ماركت

بات مجال التحكيم مهما للجميع بعد زيادة البدلات والرواتب الخاصة لقيادة المباريات في كل المراحل وتجد أيضا من له وظيفة خاصة ملتحق بالتحكيم بينما تم منع العمل بالأندية سواء مدرب أو إداري حتي لا تثير الشبهات.

أنور منتصر حكم مساعد من منطقة البحيرة ومدرب سابق لمركز شباب كوم حمادة ويعمل عامل باليومية في سوبر ماركت.

ويروي أنور منتصر -29 عاما- قصته لـ FilGoal.com.

التدريب:

"بدأت كلاعب كرة قدم في ناشئين كوم حمادة في عمر 6 سنوات حتي 18 عاما ثم الانتقال لنادي مالية كفر الزيات ثم نادي كوم حمادة ثم مركز شباب كوم حمادة ثم زاوية غزال والإعتزال المبكر في عمر 23 عاما للإصابة".

"اتجهت للتدريب في قطاع الناشئن وحققت نجاح مع فريق 97 في مركز شباب كوم حمادة في مسابقات دوري المنطقة".

"ثم قدت فريق 99 وساعدني في تصعيدي للفريق الأول لمركز شباب كوم حماده للعمل مدرب مع المدير الفني محمد علوش لمدة موسم".

التحكيم:

"بدأت التحكيم بعد التدريب بستة أشهر وبدأت حكم مساعد درجة ثالثة في منطقة البحيرة عام 2013 لتحكيم دوري الناشئين والدرجة الرابعة".

"ثم بعد ذلك حكم درجة ثانية عام 2015، وتحكيم مباريات قسم ثالث وقطاعات الجمهورية، وكنت مساعد مع الحكم أحمد حمدي في مباراة شبراخيت وكفرالدوار هذا الموسم وشاركت في أكثر من مباراة".

"لجنة الحكام رفضت عمل الحكام في المجال التدريبي أو الإداري للأندية للابتعاد عن الشبهات التحكيمية".

السوبر ماركت:

"لذلك قررت العمل في سوبر ماركت بجانب التحكيم وابتعدت عن المجال التدريبي رغم بدايتي في عمر صغير وتدريبي بالفريق الأول ولكن حبي للتحكيم أكثر".

"عملي هو عامل باليومية لنقل البضائع وبيع المنتجات الغذائية وتجهيز طلبات التوصيل للمنازل".

"السوبر ماركت لا يسري عليه قانون الحظر وعملي من الخامسة مساء حتي الثانية بعد منتصف الليل".

"وقبل جائحة كورونا إذا كانت هناك مباراة بعيدة عن عملي

أقوم بالانتهاء من التحكيم وأسافر حتي أصل قبل عملي ليلا".

"أنا متزوج ولدي طفلة (لين)، وأحلم بتتويج إجتهادي بالتحكيم بالمونديال، محافظ علي لياقتي البدنية استعدادا لعودة النشاط الرياضي".

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