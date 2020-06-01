أنور منتصر.. حكم مساعد ومدرب سابق وعامل باليومية في سوبر ماركت
الإثنين، 01 يونيو 2020 - 12:45
كتب : رضا السنباطي
بات مجال التحكيم مهما للجميع بعد زيادة البدلات والرواتب الخاصة لقيادة المباريات في كل المراحل وتجد أيضا من له وظيفة خاصة ملتحق بالتحكيم بينما تم منع العمل بالأندية سواء مدرب أو إداري حتي لا تثير الشبهات.
أنور منتصر حكم مساعد من منطقة البحيرة ومدرب سابق لمركز شباب كوم حمادة ويعمل عامل باليومية في سوبر ماركت.
ويروي أنور منتصر -29 عاما- قصته لـ FilGoal.com.
التدريب:
"بدأت كلاعب كرة قدم في ناشئين كوم حمادة في عمر 6 سنوات حتي 18 عاما ثم الانتقال لنادي مالية كفر الزيات ثم نادي كوم حمادة ثم مركز شباب كوم حمادة ثم زاوية غزال والإعتزال المبكر في عمر 23 عاما للإصابة".
"اتجهت للتدريب في قطاع الناشئن وحققت نجاح مع فريق 97 في مركز شباب كوم حمادة في مسابقات دوري المنطقة".
"ثم قدت فريق 99 وساعدني في تصعيدي للفريق الأول لمركز شباب كوم حماده للعمل مدرب مع المدير الفني محمد علوش لمدة موسم".
التحكيم:
"بدأت التحكيم بعد التدريب بستة أشهر وبدأت حكم مساعد درجة ثالثة في منطقة البحيرة عام 2013 لتحكيم دوري الناشئين والدرجة الرابعة".
"ثم بعد ذلك حكم درجة ثانية عام 2015، وتحكيم مباريات قسم ثالث وقطاعات الجمهورية، وكنت مساعد مع الحكم أحمد حمدي في مباراة شبراخيت وكفرالدوار هذا الموسم وشاركت في أكثر من مباراة".
"لجنة الحكام رفضت عمل الحكام في المجال التدريبي أو الإداري للأندية للابتعاد عن الشبهات التحكيمية".
السوبر ماركت:
"لذلك قررت العمل في سوبر ماركت بجانب التحكيم وابتعدت عن المجال التدريبي رغم بدايتي في عمر صغير وتدريبي بالفريق الأول ولكن حبي للتحكيم أكثر".
"عملي هو عامل باليومية لنقل البضائع وبيع المنتجات الغذائية وتجهيز طلبات التوصيل للمنازل".
"السوبر ماركت لا يسري عليه قانون الحظر وعملي من الخامسة مساء حتي الثانية بعد منتصف الليل".
"وقبل جائحة كورونا إذا كانت هناك مباراة بعيدة عن عملي
أقوم بالانتهاء من التحكيم وأسافر حتي أصل قبل عملي ليلا".
"أنا متزوج ولدي طفلة (لين)، وأحلم بتتويج إجتهادي بالتحكيم بالمونديال، محافظ علي لياقتي البدنية استعدادا لعودة النشاط الرياضي".
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