كلوب: هدف أوكوشا ضد كان هو الأفضل في تاريخ الكرة الألمانية

اختار يورجن كلوب مدرب ليفربول ولاعب ماينز السابق هدف جاي جاي أوكوشا النيجيري الأفضل في تاريخ البطولات الألمانية.

وقال الألماني في حواره مع صحيفة جارديان الإنجليزية:"أوكوشا سجل أجمل هدف في تاريخ الكرة الألمانية".

وواصل "لقد ظل (أوليفر) كان والمدافعون يرتمون على الأرض لمدة 5 دقائق قبل أن يضع الكرة في الشباك".

هدف ساحر نيجيريا السابق يعود إلى الدوري الألماني موسم 1992-1993 حين لعب مع اينتراخت فرانكفورت ضد كارلسرور.

تلاعب بالحارس المخضرم كان و3 مدافعين في منطقة الجزاء قبل أن يسدد في الشباك.

في ذلك الوقت كان كلوب لاعبا في ماينز المنتمي لدوري الدرجة الثانية آنذاك.

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