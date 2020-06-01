بايرن: مهتمون بـ ساني.. لاعب يتمناه أي فريق

اعترف هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ في رغبة ناديه في التعاقد مع اللاعب ليروي ساني جناح مانشستر سيتي.

ليروي ساني النادي : مانشستر سيتي بايرن ميونيخ

وقال هاينر في حواره مع صحيفة بليتشر ريبورت:"ساني لاعب جيد، أي فريق يتمناه".

وواصل "الأمر معروف منذ عام أننا مهتمون. لا يزال عقده جاريا مع سيتي، علينا أن نرى ما سيحدث".

وأتم "ساني مثير للاهتمام، بسبب أدائه في الملعب. وهو أيضا لاعب مطلوب في السوق".

وتشير تقارير إلى اقتراب رحيل اللاعب البالغ عمره 24 عاما عن مانشستر سيتي.

ويمتد عقد ساني، اللاعب الأسبق لشالكه، مع سيتي إلى 2021.

وشارك ساني لمدة 13 دقيقة فقط في الموسم الحالي مع سيتي بسبب الإصابة.

ويلعب الألماني في سيتي للموسم الرابع تواليا.

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