بايرن: مهتمون بـ ساني.. لاعب يتمناه أي فريق

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 14:46

كتب : FilGoal

ساني

اعترف هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ في رغبة ناديه في التعاقد مع اللاعب ليروي ساني جناح مانشستر سيتي.

ليروي ساني

النادي : مانشستر سيتي

بايرن ميونيخ

وقال هاينر في حواره مع صحيفة بليتشر ريبورت:"ساني لاعب جيد، أي فريق يتمناه".

وواصل "الأمر معروف منذ عام أننا مهتمون. لا يزال عقده جاريا مع سيتي، علينا أن نرى ما سيحدث".

أخبار متعلقة
فيفا يقر تعديلات جديدة على قوانين كرة الصالات هل اقترب رحيل كاسونجو عن الزمالك؟ كلوب يتحدث في ذكرى التتويج بدوري الأبطال النيجيري مستمر في أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يعلن تمديد إعارة إيجالو

وأتم "ساني مثير للاهتمام، بسبب أدائه في الملعب. وهو أيضا لاعب مطلوب في السوق".

وتشير تقارير إلى اقتراب رحيل اللاعب البالغ عمره 24 عاما عن مانشستر سيتي.

ويمتد عقد ساني، اللاعب الأسبق لشالكه، مع سيتي إلى 2021.

وشارك ساني لمدة 13 دقيقة فقط في الموسم الحالي مع سيتي بسبب الإصابة.

ويلعب الألماني في سيتي للموسم الرابع تواليا.

طالع أيضا

تقرير: يونايتد سيعرض 50 مليون إسترليني لضم نجم الدوري الألماني

إصابة 16 لاعبا بكورونا في فريق برازيلي

تقرير يكشف كيف دافع محامي الترجي عن فريقه في نهائي الأبطال 2019

أي فريق يفضل أجايي في نهائي دوري الأبطال؟

مرتضى: اقتربنا من ثنائي أجنبي

مصيلحي: الخطيب خائف من عودة الدوري

بايرن ميونيخ ساني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مُكتشف الظاهرة رونالدو يروي صدمته عندما شاهده لأول مرة 13 دقيقة | أوروبا
الدوري الإنجليزي يدرس الاستعانة بأصوات الجماهير من لعبة FIFA20 في مبارياته 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"برشلونة عرض 65 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين اثنين مقابل نجم بريشيا" 31 دقيقة | أوروبا
ليفربول يوضح موعد ارتداء قمصانه الجديدة من نايكي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائد ليفربول يكشف كواليس احتفاله برفع كأس دوري الأبطال.. وشعور فريد من نوعه 45 دقيقة | أوروبا
وكيله: كوتينيو يرغب في العودة للدوري الإنجليزي ساعة | أوروبا
في الجول يكشف الملفات المطروحة في اجتماع إدارة الأهلي ساعة | مصر
مصير أزارو.. تقرير: الوصل الإماراتي مهتم بلاعب الأهلي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 الأهلي يعاقب جونيور أجايي 4 تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو إدارة الأهلي
قد ينال إعجابك