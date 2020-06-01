تقرير - محامي الترجي مدافعا عن فريقه: التأكد من عمل الفيديو مسؤولية كاف

قالت صحيفة le360 المغربية إن رياض التويتي محامي الترجي دافع عن موقف فريقه في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-2019 بالقول إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) هو المسؤول عن تشغيل الفيديو.

وأوضحت الصحيفة أن التويتي قال في تصريحات إذاعية:"حمدي المدب (رئيس الترجي) لم يهدد أحمد أحمد (رئيس كاف)، حدثت ملاسنات عادية فرضتها ظروف المباراة، لذلك عاقب كاف النادي وغرمه".

وواصل "الترجي لا تقع عليه مسؤولية قانونية من أجل الفيديو لأن هذه مهمة كاف، وغياب الفيديو لا يستوجب الانسحاب أو إلغاء المباراة".

وتستمع محكمة التحكيم الرياضي إلى الأطراف المعنية قبل إصدار حكمها النهائي في أزمة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال الذي لم يكتمل قبل إعلان الحكم الترجي بطلا للقارة.

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وقال مسؤولو الوداد إنهم لم ينسحبوا من المباراة، متهمين الترجي بتهديد أحمد أحمد بالجمهور الحاضر في ملعب رادس.

ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة مطالبين باحتساب هدف لهم وفوجئوا أن تقنية الفيديو لا تعمل.

وأعلن الحكم بعدها إنهاء المباراة بتتويج الترجي قبل أن يلجأ الوداد للقضاء دفاعا عن حقه.

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