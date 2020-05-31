تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو إدارة الأهلي

الأحد، 31 مايو 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

كشف محمد حمودة المستشار القانوني لـ تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، تكليفه بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمد حمودة: "كلفني تركي آل الشيخ بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي".

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وأضاف في مقطع فيديو أُذيع عبر قناة صدى البلد "البلاغ بسبب ما بدر من محمد سراج من ألفاظ خارجة عن الأداب العامة وتمس الشرف والنزاهة الخاصة بمعالي المستشار".

وتابع "كما كلفني أيضا بمتابعة البلاغات حتى يُعاقب محمد سراج بالعقوبات الواردة في القانون المصري".

وأتم "عقوبات القانون المصري في هذا الشأن هي الحبس والغرامة".

ونشبت أزمة في الأيام القليلة الماضية بين تركي آل الشيخ ومحمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي.

وأتضح بعد ذلك أن السبب الرئيسي في الأزمة هو ملف اعتزال حسام عاشور قائد الأهلي.

وخرج عاشور ليكشف كواليس خلافه مع إدارة الأهلي بعد الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تفاصيل اعتزاله. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر مسؤول في الأهلي سبب تأخر النادي في إتمام الاتفاق مع عاشور وتركي آل الشيخ. (طالع التفاصيل)

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