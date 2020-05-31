الإعلان عن مواعيد الدوري الإسباني.. 8 أيام متتالية من المباريات النارية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، عن مواعيد الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وتعود عجلة الدوري الإسباني للدوران يوم 11 يونيو المقبل، بمواجهة نارية بين إشبيلية وريال بيتيس في دربي الأندلس، وتقام في العاشرة مساءً.

فيما يحل برشلونة ضيفا على مايوركا يوم الأحد 13 يونيو في العاشرة مساءً.

أما عشاق ريال مدريد، فينتظرون فريقهم حتى الإثنين عندما يتواجه مع ضيفه إيبار في السابعة والنصف مساءً.

الدوري الإسباني لن يتوقف، فستُلعب الجولة 29 مباشرةً بدءا من يوم الإثنين 15 يونيو لمدة 4 أيام أخرى.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

مواعيد الجولة 28 من الدوري الإسباني:

الخميس 11 يونيو:

إشبيلية – ريال بيتيس (10 مساءً)

الجمعة 12 يونيو:

غرناطة – خيتافي (7:30 مساءً)

فالنسيا – ليفانتي (10 مساءً)

السبت 13 يونيو:

إسبانيول – ديبورتيفو ألافيس (1 مساءً)

سيلتا فيجو – فياريال (5 مساءً)

ليجانيس – بلد الوليد (7:30 مساءً)

مايوركا – برشلونة (10 مساءً)

الأحد 14 يونيو:

أتليتك بلباو – أتليتكو مدريد (1 مساءً)

ريال مدريد – إيبار (7:30 مساءً)

ريال سوسيداد – أوساسونا (10 مساءً)

مواعيد الجولة 29:

الإثنين 15 يونيو:

ليفانتي - إشبيلية (7:30 مساءً)

ريال بيتيس - غرناطة (10 مساءً)

الثلاثاء 16 يونيو:

خيتافي - إسبانيول (7:30 مساءً)

فياريال - مايوركا (7:30 مساءً)

برشلونة - ليجانيس (10 مساءً)

الأربعاء 17 يونيو:

إيبار - أتليتك بلباو (7:30 مساء)

بلد الوليد - سيلتا فيجو (7:30 مساءً)

أوساسونا - أتليتكو مدريد (10 مساءً)

الخميس 18 يونيو:

ديبورتيفو ألافيس - ريال سوسيداد (7:30 مساء)

ريال مدريد - فالنسيا (10 مساءً)

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