مصيلحي: الخطيب خائف من عودة الدوري.. وموقف ضم صالح جمعة

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 01:14

كتب : FilGoal

صالح جمعة - الأهلي - إنبي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تفاصيل حديثه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بخصوص عودة الدوري المصري.

وقال مصيلحي: "لا أتفائل بعودة الدوري. في البداية قالوا موعد العودة هو أول يونيو، وبعدها تأجل الأمر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "أعداد الإصابات والوفيات في تزايد مستمر، فكيف سيعود الدوري؟ لدينا 5 لاعبين أجانب من بينهم 4 خارج مصر، فكيف سنلعب؟".

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وتابع " تحدثت مع محمود الخطيب يوم السبت وكذلك مع عدد من رؤساء الأندية، والكل خائف من العودة".

وأشار "الخطيب نفسه خائف من عودة الدوري، ولكنه أخبرني بضرورة استمرار العمل واستئناف الدوري".

هل شهدت المكالمة مع الخطيب أي حديث عن الصفقات؟ أجاب رئيس الاتحاد: "تحدثنا عن بعض اللاعبين الذين قد يرحلوا من الأهلي ولكن لم نحدد أسماء بعينها. الأهلي لم يحدد أسماء الراحلين حتى الآن".

وعن صالح جمعة، قال مصيلحي: " صالح لاعب كبير بكل تأكيد وإضافة في لأي مكان".

وأردف " ولكن مثل تلك القرارات في يد المدير الفني طلعت يوسف وهو من يُحدد احتياجاته وصفقاته".

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