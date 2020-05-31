في الجول يكشف تصور اتحاد الكرة لإعادة النشاط الكروي في مصر

وضع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، تصورا كاملا لإعادة النشاط الكروي في مصر خلال الفترة المقبلة، وفقا للاحترازات الطبية المٌتبعة في الدوريات الأوروبية التي حددت موعد عودتها.

خطة محمود سعد، اشتملت على عدة جوانب، بين جانب توعوي، وجانب احترازي، وجانب لتحديد طريقة التدريبات وإقامة المباريات في الفترة المقبلة.

وحصل FilGoal.com على نسخة من التصور الكامل، والذي تقدم به محمود سعد إلى اتحاد الكرة من أجل استئناف النشاط الكروي في مصر.

وجاء التصور كالتالي:

محاضرات توعوية

أولا.. تخصيص محاضرات Online لأعضاء الأجهزة الفنية، والإدارية، والطبية لمختلف المنتخبات الوطنية والأندية المصرية.

-جميع المحاضرات موجودة على قناة الإدارة الفنية لاتحاد الكرة على يوتيوب.

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الاحترازات الصحية

الجانب الثاني من تصور إعادة النشاط، يكمن في الاحترازات الطبية التي ستنفذ لتفادي تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

-تعقيم كل ما يلي قبل استقبالهم لأي نشاط رياضي:

غرف الملابس – الصالات المساعدة – سرائر التدليك – صالات الجيمانيزيوم – غرف السونة والبخار.. إلخ.

وأيضا تعقيم أدوات اللعبة قبل استخدامها، من كرات، وأحذية، وملابس.. إلخ.

-استخدام غرف خلع الملابس على مجموعات. مجموعة للحراس ثم مجموعة للمدافعين، ثم مجموعة للاعبي الوسط، وبعدها مجموعة للمهاجمين.

-تحديد مواعيد التدريب على فترات.

مثال: من 9 إلى 10:30 للحراس والمدافعين.

ثم من 11 إلى 12:30 للاعبي الوسط والهجوم.

وتحصل كل مجموعة على ربع ملعب للتدريب. أي يتدرب المدافعون بمفردهم في ربع ملعب، فيما يتدرب الحراس بمفردهم، وكذلك المهاجمون ولاعبي الوسط.

-في حالة إجراء تقسيمات، يراعى أن تكون صغيرة بعدد 3 ضد 3 أو 4 ضد 4.

-اقتصار حضور التدريب على اللاعبين والمدربين فقط.

تعليمات إقامة المباريات

-تفادي المصافحة بالأدي أو العناق أو البصق داخل الملعب.

-عدم الاستعانة بالأطفال الذين يدخلون مع اللاعبين للملعب.

-منع التقاط الصور التذكارية قبل المباريات.

-تنظيم دخول الفريقين من النفق المؤدي للملعب على مرتين وليس في توقيت واحد.

-ارتداء جميع اللاعبين والمدربين على دكة الاحتياط للكمامات.

-ترك مقعد خال بين كل لاعب وآخر في دكة البدلاء.

-لا يتجاوز الحضور في الملعب عدد 300 فرد.

-يقسم الملعب إلى ثلاث مناطق (أرض الملعب – المقصورة الرئيسية – محيط الملعب).

-تصل بعثة كل فريق إلى الملعب موزعة على أكثر من حافلة. بحيث لا تكون مقاعد كل حافلة ممتلئة، مع ترك مسافة متر ونصف بين كل مقعد وآخر.

-يلتزم كل فرد في البعثة بارتداء كمامة. ويدخل كل فريق على حدة إلى أرض الملعب.

-تفادي الاحتكاك بين الصحفيين واللاعبين، مع وضع حواجز زجاجية لإجراء المقابلات الصحفية بعد المباريات.

-إلغاء المؤتمرات الصحفية ومنطقة الحوارات الإعلامية “Mixed Zone” عقب المباريات.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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