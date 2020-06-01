مرتضى: أري بابل لـ الزمالك؟ اقتربنا من ثنائي أجنبي.. وحاسبنا المتسبب في أزمة بوطيب

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اقتراب ناديه من التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور: "أري بابل (لاعب أول أغسطس) إلى الزمالك؟ اقتربنا بالفعل من التعاقد مع ثنائي أجنبي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "سنعلن عن كل شيء عقب إتمام كافة الأمور. نحن الآن ننتظر العقود".

وتابع "صفقاتنا الجديدة 3 صفقات من بينهم ثنائي أجنبي اقترب من النادي".

أري بابل الجناح الأنجولي صاحب الـ 26 عاما يلعب في صفوف أول أغسطس الأنجولي، وسبق له اللعب بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي وظهر مع الفريق ب.

وكشفت تقارير أنجولية في وقت سابق اقتراب بابل من الانتقال لـ الزمالك.

وشارك بابل في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

وواجه اللاعب الزمالك مرتين في دوري الأبطال. خسر مرة بثنائية مقابل لا شيء وتعادل مرة في مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم.

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن حذف صورة المغربي خالد بوطيب من الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للنادي احتفالا بذكرى التتويج بالكونفدرالية.

وأشار مرتضى إلى " تم محاسبة الشخص الذي حذف خالد بوطيب من صورة احتفالات الزمالك".

وشدد "تمت محاسبته وتحويله للتحقيق وإخباره ألا يفعل أي شيء إلا بقرار من رئيس النادي".

وأتم " بوطيب لاعب على خُلق عالية وساهم مع الزمالك في البطولة. الزمالك ليس مثل غيره".

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