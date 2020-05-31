النقاز: مصدوم من ساسي وأشكر معلول وفخر الدين.. والزمالك ملك لـ مرتضى وليس لجماهيره

عبر حمدي النقاز الظهير التونسي ولاعب الزمالك السابق عن صدمته، على حد وصفه، من عدم تضامن فرجاني ساسي نجم القلعة البيضاء معه في أزمته الأخيرة في تونس.

وحُكم على النقاز في وقت سابق بالسجن لمدة 4 أشهر مع تغريمه 100 دينار تونسي بعد تعرضه بقول غير لائق لموظف عمومي استوقفه أثناء قيادة سيارته خلال حظر التجوال، قبل أن يُصدر الحكم بتأجيل تنفيذ القرار.

وقال النقاز عن تضامن اللاعبين معه: "فخر الدين بن يوسف صديقي وتضامن معي وأشكره على ذلك".

وأضاف في حواره مع قناة (الحوار التونسي) "وكذلك علي معلول أخي وتربطني به علاقة أخوية كبيرة جدا ودائما ما نتواصل معا".

وتابع "لم أصدق أن ساسي لم يتحدث معي نهائيا، ومصدوم من ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "تربيت مع ساسي و زاملته في الزمالك ولم يحدث أي أزمة سابقة بيننا. ليس لدي تفسير لعدم حديثه معي وسؤاله عني".

وأشار "ساسي يخشى مع رد الفعل في الزمالك؟ ليس لدي أي أزمة مع الزمالك، بل أزمتي مع أشخاص في إدارة النادي. ساسي كان يمكنه الحديث معي هاتفيا إذا كان يخشى من رد الفعل في حالة تضامنه معي على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتطرق النقاز الذي رحل عن الزمالك دون علم الأخير، للحديث عن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وزعم النقاز: "الزمالك ليس ملكا لجماهيره أو للشعب، بل لمرتضى منصور. هو شخص يُحب أن يتحكم في كل شيء".

وأشار "يوجد في مكتب مرتضى منصور 20 شاشة تليفزيون، وعلى كل شاشة قناة مختلفة وسبب لي أزمة من قبل مع ميجالو (مقدم برامج ترفيهية في تونس)".

وشرح "في إحدى حلقات ميجالو تحدث عن مرتضى منصور، وقتها رئيس الزمالك طلبني في مكتبه وأخبرني بأن أقول له ما قاله عنه، وأخبرته بأن ميجالو شخص محبوب في تونس ويقدم برامج ساخرة".

واستكمل "وقتها بعض من الصحفيين المصريين الذين يعلمون اللغة التونسية، قالوا لمرتضى منصور أنه يسخر منك، ليخرج مرتضى بمقطع فيديو ويهاجمه، بعدها تحدث معي ميجالو وأخبرني بما جرى وأن مرتضى قال أنني أنا من نقل له الكلام. اعتذرت لميجالو وأخبرت مرتضى إلا يُدخلني في أزمات مع أي شخص من بلادي تونس".

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

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