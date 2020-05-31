أمين صندوق المصري لـ في الجول: تواصلنا مع التوأم للوصول إلى حل ودي

كشف علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري تواصله مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي.

وقال الطرابيلي لـFilGoal.com:"تواصلت مع وليد بدر وإبراهيم حسن من أجل حل ودي للمشكلة".

وواصل "نحاول إنهاء المشكلة، فالتوأم كان يعمل في المصري".

وشكا التوأم النادي المصري مطالبا بمستحقات متأخرة، فيما رد الفريق برفع دعوى ضد حسام وإبراهيم حسن يتهمهما بالإخلال ببنود التعاقد بين الطرفين.

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وألزم الاتحاد المصري لكرة القدم النادي المصري بدفع راتب شهرين للتوأم.

وقاد التوأم النادي المصري لفترتين قصيرتين في 2008 و2012، ومرة ثالثة من 2015 إلى 2018.

وبلغ الفريق مع التوأم نهائي كأس مصر موسم 2016-2017 ونصف نهائي الكونفدرالية موسم 2018.

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