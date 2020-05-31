وائل جمعة: المشهد لا يحتمل.. لا أحد له فضل على الأهلي من رئيس النادي لأصغر فرد

الأحد، 31 مايو 2020 - 13:33

كتب : FilGoal

وائل جمعة

شدد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن المشهد لا يحتمل من الكثير من الناس الذي أنعم الله عليهم بنعم يطول ذكرها.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع تويتر: "نقطتان يجب توضيحهم".

وأضاف "أولا المشهد لا يحتمل من كثير من الناس الذين أنعم الله علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن نحن ننسى".

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وتابع "ثانيا وهذا هو الأهم، لا فضل لأحد على الأهلي من أول رئيس النادي وحتى أصغر واحد يعمل به".

وشدد جمعة "الفضل فقط لمن مات ويموت على حب النادي ويدافع عنه دون أن ينتظر شيئا".

وأتم تغريدته "كفاية كفاية بجد".

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