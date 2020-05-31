وائل جمعة: المشهد لا يحتمل.. لا أحد له فضل على الأهلي من رئيس النادي لأصغر فرد
الأحد، 31 مايو 2020 - 13:33
كتب : FilGoal
شدد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن المشهد لا يحتمل من الكثير من الناس الذي أنعم الله عليهم بنعم يطول ذكرها.
وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع تويتر: "نقطتان يجب توضيحهم".
وأضاف "أولا المشهد لا يحتمل من كثير من الناس الذين أنعم الله علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن نحن ننسى".
وتابع "ثانيا وهذا هو الأهم، لا فضل لأحد على الأهلي من أول رئيس النادي وحتى أصغر واحد يعمل به".
وشدد جمعة "الفضل فقط لمن مات ويموت على حب النادي ويدافع عنه دون أن ينتظر شيئا".
وأتم تغريدته "كفاية كفاية بجد".
نقطتين لازم نوضحهم أولًا المشهد لايحتمل من ناس كتير ربنا انعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن احنا بننسي ..ثانيا ودا الاهم محدش له فضل علي الاهلي من اول رئيس النادي لأصغر واحد في النادي غير الناس اللي ماتت وبتموت علي حبها للنادي وبتدافع عنه بدون ماتستني حاجه ....كفايه كفايه بجد— Wael Gomaa (@WaelGomaa) May 31, 2020