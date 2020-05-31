رسميا - إيكاردي ينضم إلى باريس سان جيرمان لمدة 4 سنوات

الأحد، 31 مايو 2020 - 13:41

كتب : FilGoal

إيكاردي

أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم ماورو إيكاردي لمدة 4 سنوات في أولى صفقات سوق الانتقالات الصيفية.

ماورو إيكاردي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وفعل النادي الفرنسي بند الشراء من نادي إنتر الإيطالي بعد قضاء موسم واحد على سبيل الإعارة.

ولعب المهاجم الأرجنتيني 31 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم وسجل 20 هدفا وصنع 4 آخرين.

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وبالتالي بات ماورو إيكاردي لاعبا ضمن صفوف باريس سان جيرمان لمدة 4 مواسم أخرى حتى صيف 2024.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن الصفقة كلفت النادي الفرنسي 50 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن ذلك بخلاف 8 ملايين يورو كمكافآت على مستوى المواسم المقبلة.

وبالرغم من عدم إعلان باريس سان جيرمان تفاصيل التعاقد لكن شبكة سكاي أبرزت أن هناك بند يمنح إنتر 12 مليون يورو إذا انتقل إيكاردي لناد إيطالي خلال عام.

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