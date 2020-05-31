رسميا - إيكاردي ينضم إلى باريس سان جيرمان لمدة 4 سنوات

أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم ماورو إيكاردي لمدة 4 سنوات في أولى صفقات سوق الانتقالات الصيفية.

ماورو إيكاردي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وفعل النادي الفرنسي بند الشراء من نادي إنتر الإيطالي بعد قضاء موسم واحد على سبيل الإعارة.

ولعب المهاجم الأرجنتيني 31 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم وسجل 20 هدفا وصنع 4 آخرين.

وبالتالي بات ماورو إيكاردي لاعبا ضمن صفوف باريس سان جيرمان لمدة 4 مواسم أخرى حتى صيف 2024.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن الصفقة كلفت النادي الفرنسي 50 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن ذلك بخلاف 8 ملايين يورو كمكافآت على مستوى المواسم المقبلة.

وبالرغم من عدم إعلان باريس سان جيرمان تفاصيل التعاقد لكن شبكة سكاي أبرزت أن هناك بند يمنح إنتر 12 مليون يورو إذا انتقل إيكاردي لناد إيطالي خلال عام.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أحمد مرتضى يتحدث عن ملف "نادي القرن"

فضل يكشف مصير كأس مصر

فضل يختار التشكيل التاريخي لمصر

أحمد مرتضى: اجتمعت بكهربا قبل رحيله عن الزمالك

مرتضى: لن نترك حق شيكابالا

مصدر في الأهلي يكشف لماذا تعطل الاتفاق حول مباراة اعتزال عاشور