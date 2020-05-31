طلعت يوسف: استكمال الدوري يفسد الموسم الجديد

الأحد، 31 مايو 2020 - 14:58

كتب : Filgoal Team

طلعت يوسف - الاتحاد

قال طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري إن هناك ضررا نفسيا وفنيا من توقف بطولة الدوري بسبب فيروس كورونا.

صرح يوسف عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "أتمنى عودة الدوري في أسرع وقت ممكن سواء بدوري جديد في منتصف أغسطس أو استكمال الموسم الجاري".

وأضاف "هناك ضرر نفسي وأيضا فني، نحن متضررون من عدم استئناف الدوري، لدينا آمال نستطيع تحقيقها، لا يفصلنا سوى نقاط قليلة عن المربع الذهبي".

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واستدرك "لكن لا نملك سوى التفكير في المصلحة العامة، كيف يعود الدوري دون قلق وأضرار ومخاوف على اللاعبين والمدربين؟ كيف سنحضر للنادي وندخل الملعب لإقامة التدريبات؟".

وأشار "إعداد الفريق في 3 أسابيع طرح لا علاقة له تماما بعالم التدريب، انظروا لكم الإصابات في الدوري الألماني، نحن نتحدث عن اللاعب الألماني الذي يختلف كثيرا عن المصري، لذا نحن بحاجة لأربعة أو 5 أسابيع".

واستطرد المدير الفني للاتحاد "أعتقد إذا استكملنا الموسم الجاري، فالدوري سينتهي في نوفمبر في ظل التوقفات الدولية للمنتخب، مما سيفسد الموسم الجديد".

وأتم طلعت يوسف تصريحاته "ليس لدينا إمكانيات لتوفير الاحترازات الطبية بشكل سريع.. نحن بحاجة لمال ووقت، لابد من تحضير شامل وبروتوكول واضح للجميع".

ولم يتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بعد بشأن استئناف أو إلغاء الموسم الحالي من الدوري.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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