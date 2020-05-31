الأهلي: الخطيب جلس مع اللجنة القانونية للنادي.. ويجتمع بأعضاء الإدارة الثلاثاء

الأحد، 31 مايو 2020 - 14:14

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب

أعلن الأهلي أن رئيسه محمود الخطيب اجتمع باللجنة القانونية للنادي يوم الأحد تمهيدا لاجتماع مجلس الإدارة الدوري يوم الثلاثاء.

ويأتي الاجتماع لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في فروع الأهلي الثلاثة.

ووفقا لبيان الأهلي حرص الخطيب على الاجتماع باللجنة القانونية ظهر اليوم الأحد، وذلك من أجل استطلاع آراء أعضاء اللجنة حول العديد من الأمور التي طفت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

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ويكون ذلك قبل أن يتم عرضه على مجلس الإدارة في اجتماع الثلاثاء المقبل.

ولا يزال الأهلي يترقب موقف وزارة الرياضة من استئناف النشاط الرياضي في مصر والذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بـ16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب.

وانقضى نصف الموسم الحالي من الدوري تقريبا، وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكن مواجهته للوداد المغربي تأجلت بسبب كورونا.

ولم يتضح بعد متى يمكن استئناف الدوري المصري أو هل يتم إلغاؤه.

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الأهلي محمود الخطيب
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