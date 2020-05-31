الزمالك يغير لافتة "نادي القرن الحقيقي"

الأحد، 31 مايو 2020 - 14:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

وضع مسؤولو الزمالك لافتة جديدة في النادي مكتوبا عليها "نادي القرن الحقيقي" بعدما أزالوا السابقة بسبب وجود شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وذلك بعد اعتراض الأخير في رسالة رسمية إلى النادي مشيرا إلى أنه لا يحق للزمالك استخدام شعار كاف دون علمه.

وفي وقت سابق، كون الزمالك لجنة من مسؤولين في النادي لإعداد ملف يُقدم إلى المحكمة الرياضية يطالب فيه النادي بأنه الأحق بلقب نادي القرن، الذي ناله غريمه التقليدي الأهلي في 2001.

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ويحتج الزمالك بأنه الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في القرن العشرين ويرى ذلك سببا في أحقيته باللقب.

وكتب الزمالك على اللافتة عدد تتويجاته القارية في القرن العشرين والتي يبلغ عددها 9.

وأزمة اعتراض الزمالك على منح الأهلي لقب "نادي القرن في إفريقيا" تعود إلى سنوات مضت، منذ 2001 حين حصل الأخير على اللقب.

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