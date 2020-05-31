ميسي: كرة القدم لن تكون مثل السابق

الأحد، 31 مايو 2020 - 13:35

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

يعتقد ليونيل ميسي أيقونة برشلونة وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ أن اللعبة ستتغير كثيرا بعد أزمة فيروس كورونا.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال الأرجنتيني في حواره مع صحيفة إل باييس سيمانال:"الكرة، مثل الحياة بصفة عامة، لن تكون مثل السابق".

وأضاف النجم البالغ عمره 32 عاما "كل من عاش الموقف الحالي سيتذكره بطريقة أو بأخرى، بالنسبة لي، أشعر بالأسف والإحباط لأولئك الذين عانوا من خسارة محبيهم. وأشكر كثيرا كل الناس الذين كافحوا الفيروس".

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وأردف "الكل يترقب كيف سيكون العالم بعد ما حدث، الكرة ستتأثر في الجانب الاقتصادي لأن هناك شركات ستعاني بشدة بعد انتهاء الفيروس".

ويتأهب ميسي ورفاقه للدفاع عن تصدرهم لترتيب الدوري الإسباني الذي سيستأنف في 11 يونيو المقبل.

فبعد توقف دام قرابة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ستعود الحياة قريبا إلى الملاعب الإسبانية.

ويتدرب برشلونة بشكل طبيعي استعدادا لاستئناف الدوري الذي تتبقى فيه 11 جولة.

والصراع على أشده بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد الذي يبتعد عن الصدارة بنقطتين فقط.

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