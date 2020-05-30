بن ناصر: لهذا اخترت تمثيل الجزائر وليس المغرب

السبت، 30 مايو 2020 - 14:29

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - الجزائر

كشف إسماعيل بن ناصر نجم ميلان ومنتخب الجزائر لماذا فضل تمثيل الخُضر ولم يلعب للمغرب الذي ينتمي إليه والده.

وقال بن ناصر مع كالتشيو ميركاتو:"لم أختر الجزائر بسبب والدتي".

وواصل "مقارنة بالمغرب، اقتنعت أكثر بالمشروع الرياضي الجزائري".

أخبار متعلقة
تقرير: يوفنتوس وروما يتنافسان على ضم بيدرو المصري لـ في الجول: طلبنا جلسة بالفيديو مع المحكمة الرياضية لرفع إيقاف القيد تقرير: برشلونة وريال مدريد يتنافسان بجدية على فابيان رويز بيلد: تياجو ألكانتارا يريد العودة إلى إسبانيا

وكان يحق بن ناصر اختيار الجزائر أو المغرب أو فرنسا نظرا لأن والدته جزائرية ووالده مغربي وولد في فرنسا.

ولعب بن ناصر لمنتخبي فرنسا تحت 18 عاما وتحت 19 عاما، لكنه في 2016 قرر الدفاع عن الخضر.

وشارك اللاعب البالغ عمره 22 عاما في 22 مباراة مع الجزائر.

وكان أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019 التي توج بها في القاهرة.

وأرسل بن ناصر التمريرة الحاسمة التي مهدت هدف بغداد بونجاح في شباك السنغال لتفوز الجزائر باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

صلاح رابع لاعب كرة قدم حصولا على أجر في العالم

كلوب لا يبالي بالاحتفال بلقب الدوري في ملعب غير أنفيلد

مدرب برشلونة يخشى الـ"5 تبديلات"

مواعيد مباريات السبت الكروي

محرز يتحدث عن مقارنته بصلاح

الأهلي يعاقب لاعبه

إسماعيل بن ناصر الجزائر
نرشح لكم
أخر الأخبار
بن ناصر: لهذا اخترت تمثيل الجزائر وليس المغرب 19 دقيقة | إفريقيا
تقرير: يوفنتوس وروما يتنافسان على ضم بيدرو 55 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: طلبنا جلسة بالفيديو مع المحكمة الرياضية لرفع إيقاف القيد ساعة | مصر
تقرير: برشلونة وريال مدريد يتنافسان بجدية على فابيان رويز ساعة | أوروبا
بيلد: تياجو ألكانتارا يريد العودة إلى إسبانيا 2 ساعة | أوروبا
سواريز: فيروس كورونا ساعدني.. جاهز للمشاركة في المباريات 2 ساعة | أوروبا
حارس مرمى يشترط في تعاقده "الرحيل إذا عٌرض عليه مزاملة ميسي" 2 ساعة | أوروبا
موندو تكشف 3 أسباب دفعت أرتور ميلو لرفض عرض يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 4 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك