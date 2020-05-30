بن ناصر: لهذا اخترت تمثيل الجزائر وليس المغرب

كشف إسماعيل بن ناصر نجم ميلان ومنتخب الجزائر لماذا فضل تمثيل الخُضر ولم يلعب للمغرب الذي ينتمي إليه والده.

وقال بن ناصر مع كالتشيو ميركاتو:"لم أختر الجزائر بسبب والدتي".

وواصل "مقارنة بالمغرب، اقتنعت أكثر بالمشروع الرياضي الجزائري".

وكان يحق بن ناصر اختيار الجزائر أو المغرب أو فرنسا نظرا لأن والدته جزائرية ووالده مغربي وولد في فرنسا.

ولعب بن ناصر لمنتخبي فرنسا تحت 18 عاما وتحت 19 عاما، لكنه في 2016 قرر الدفاع عن الخضر.

وشارك اللاعب البالغ عمره 22 عاما في 22 مباراة مع الجزائر.

وكان أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019 التي توج بها في القاهرة.

وأرسل بن ناصر التمريرة الحاسمة التي مهدت هدف بغداد بونجاح في شباك السنغال لتفوز الجزائر باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها.

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