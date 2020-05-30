مواعيد مباريات السبت 30 مايو 2020 والقنوات الناقلة.. مرموش مع فولفسبورج وبايرن ضد دوسلدروف

السبت، 30 مايو 2020 - 10:12

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

تتجدد فرصة عمر مرموش المهاجم المصري في ظهور جديد مع فلوسبورج في الدوري الألماني مساء اليوم السبت، فيما يلعب بايرن ميونيخ لقاء جديد في مشوار التتويج.

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يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 30 مايو 2020، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في الثالثة والنصف مساء. 4 مباريات في نفس التوقيت.

يلعب شالكه ضد فيردر فريمن الساعة الثالثة والنصف مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويلعب ماينتس مع هوفينهام وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، فيما يلعب هرتا برلين مع أوجسبورج عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأخيرا، يلعب فولفسبورج الذي يضم عمر مرموش المهاجم المصري، ضد إينتراخت فرانكفورت عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي السادسة والنصف مساء. تقام آخر مباريات الليلة بين بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدروف عبر قناة بي إن سبورتس 1.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

عمر مرموش الدوري الألماني
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