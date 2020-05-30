الأهلي يعاقب جونيور أجايي

السبت، 30 مايو 2020 - 00:25

كتب : أحمد الخولي

جونيور أجايي - الأهلي - النجم الساحلي

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على الجناح النيجيري جونيور أجايي لاعب المارد الأحمر.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وجاء قرار سيد عبد الحفيظ بسبب ظهور أجايي إعلاميا وتسجيله حلقة تليفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية منذ فترة، "دون الرجوع لمدير الكرة في ذلك".

ويأتي قرار عبد الحفيظ بعد مخالفة اللاعب لوائح النادي، وخصوصا مع إعلان مدير الكرة في الأهلي في وقت سابق عدم ظهور أي لاعب من الفريق في البرامج التليفزيونية والإذاعية.

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي الصفاقسي: نرحب بضم حسين السيد نهائيا من الأهلي.. وجديد أزمة أجايي أجايي: تخطينا منافسا عنيدا في دوري الأبطال.. والجمهور اعتاد أن يكون الدوري لـ الأهلي جاهزية أجايي للمشاركة في التدريبات.. وفحص طبي جديد لـ رمضان صبحي

ومنح الأهلي في وقت سابق الفرصة للاعبي الفريق في الظهور في وسائل الإعلام.

أجايي صاحب الـ 24 عاما انضم للأهلي في 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

وشارك أجايي في 24 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

عاشور يحسم قراره النهائي مع الأهلي

تفاصيل شهادة رئيس الكاف في قضية نهائي إفريقيا

هل يضم بيراميدز مهاجم النجم الساحلي؟

عودة الدوري الإسباني

مدرب ليستر وقصة إصابته بـ كورونا

في الدوري الأهلي أجايي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يعاقب جونيور أجايي 13 دقيقة | الدوري المصري
الترجي: الوداد كلما لا يستطيع الدفاع عن حجته ينتقل لمزاعم أخرى 49 دقيقة | إفريقيا
استعدادا لاستئناف الدوري.. سالزبورج يكتسح بخماسية ويتوج بطلا بكأس النمسا 51 دقيقة | أوروبا
عمرو الجنايني يتحدث عن "مصير" الدوري وحالة محمود سعد بعد إصابته بـ كورونا 52 دقيقة | مصر
نهائي الدوري البرازيلي 1983.. عندما احتشد 155 ألف بـ ماراكانا لمشاهدة فلامنجو يتوج بطلا ساعة | أمريكا
سكاي إيطاليا: تمت.. إيكاردي إلى سان جيرمان نهائيا 2 ساعة | أوروبا
رسميا – الدوري الإيطالي يعود 20 يونيو.. واستئناف الموسم بكأس إيطاليا 2 ساعة | أوروبا
تقارير: ملعب أتاتورك لن يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 4 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك