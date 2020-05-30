الأهلي يعاقب جونيور أجايي

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على الجناح النيجيري جونيور أجايي لاعب المارد الأحمر.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وجاء قرار سيد عبد الحفيظ بسبب ظهور أجايي إعلاميا وتسجيله حلقة تليفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية منذ فترة، "دون الرجوع لمدير الكرة في ذلك".

ويأتي قرار عبد الحفيظ بعد مخالفة اللاعب لوائح النادي، وخصوصا مع إعلان مدير الكرة في الأهلي في وقت سابق عدم ظهور أي لاعب من الفريق في البرامج التليفزيونية والإذاعية.

ومنح الأهلي في وقت سابق الفرصة للاعبي الفريق في الظهور في وسائل الإعلام.

أجايي صاحب الـ 24 عاما انضم للأهلي في 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

وشارك أجايي في 24 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4.

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