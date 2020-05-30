محرز: المقارنة مع صلاح جزء من المنافسة ولا تهمني كثيرا

السبت، 30 مايو 2020 - 01:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رياض محرز

تحدث الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن المقارنات التي تُعقد بينه وبينه محمد صلاح.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الدوري الإنجليزي

الجزائري قال عبر شبكة "بي إن سبورتس": "المقارنة بيني وبين صلاح جزء من المنافسة، صلاح قدم للدوري الإنجليزي ويقدم أداء جيد".

وأردف "نحن لاعبان مختلفان، لكن هي مقارنة مشجعين ولا تهمني كثيرا".

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وتطرق اللاعب المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2019 عن التتويج باللقب مواصلا: "الفوز بكأس الأمم أمر رائع بالنسبة لي ولزملائي ولكل بلدي".

وواصل "كان هدفنا جعل بلدنا سعيدة وفخورة بنا".

وأكمل عن العودة للتدريبات استعدادا للاستئناف النشاط الرياضي "الأوضاع صعبة مع جائحة كورونا، الآن عدنا للتدريبات ونحاول العودة تدريجيا والأمور تبدو جيدة".

وأضاف "أسعى للفوز بالألقاب هذا دوري وعلينا إنجازه بإتقان، لا يمكنني القول أننا الأفضل لكننا جيدين".

وأتم "نملك الإمكانات للفوز بلقب دوري الأبطال، لكنها منافسة صعبة والجميع يسعى للفوز بها، واعتقد المنافسة ستكون كبيرة للفوز بها".

مانشستر سيتي تفوق على ريال مدريد ذهابا في دور الـ 16 بنتيجة 2-1 وينتظر تحديد موعد لقاء الإياب من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل حسم بطاقة التأهل.

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