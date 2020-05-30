كلوب لا يبالي بالاحتفال بالدوري في ملعب غير أنفيلد: نحتاج الآن لأفضل مشجعين منزليين في العالم

لا يمانع يورجن كلوب مدرب ليفربول الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي ملعب، فبالنسبة له هي لحظة استثنائية أيا كان الاستاد الذي سيشهد رسميا تنصيب فريقه زعيما لإنجلترا.

ويناقش المسؤولون عن الدوري إمكانية نقل بعض مباريات ليفربول إلى ملعب محايد بعيدا عن استاد أنفيلد رود تخوفا من تجمع الجماهير عند الأخير احتفالا بتتويج غاب منذ موسم 1989-1990.

وقال الألماني في حواره مع بي إن سبورتس:"سيكون يوما استثنائيا في حياتي بغض النظر عن أي شيء. في أي مكان سيكون لا أعرف، نأمل أن يكون في أنفيلد لكننا لا نعلم وهذا غير مهم. نحترق شوقا للعب لأننا نريد أن نصبح أبطالا في الملعب ويبدو أننا نستطيع ذلك".

وواصل "لن يكون الأمر مثاليا لكننا نعرف مسبقا بهذا، لذا نحن على استعداد للأمر. أثق أن شعورنا سيكون رائعا. سمعت منذ يوم جملة طيبة، أن لدينا أفضل جمهور محلي في العالم، والآن نحتاج لأفضل جمهور يبقى في المنزل في العالم كله".

عودة الدوري الإنجليزي باتت قريبة بعدما اتخذت رابطة البطولة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الذي أوقف المسابقة في مارس الماضي.

وتقرر استئناف البطولة في 17 يونيو المقبل ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليفوز رسميا باللقب.

ويتصدر الأخير ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

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