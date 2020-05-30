سيتيين: إجراء 5 تبديلات في المباراة سيضرنا أكثر مما ينفعنا

يخاف كيكي سيتيين مدرب برشلونة من تأثر ناديه سلبا بالقانون المؤقت ألا وهو إتاحة 5 تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة والذي أقره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى نهاية العام الحالي.

فبعد توقف كرة القدم لفترة طويلة ستضطر الأندية لخوض عدد كبير من المباريات في فترة قصيرة مما يهدد لياقة لاعبيها، لذلك أقر المجلس القانون كنوع من الدعم.

وقال سيتيين في حوار مع قناة Las Palmas Interinsular Football Federation في يوتيوب:"أعتقد أن هذا سيضرنا أكثر مما ينفعنا".

وواصل "مباريات عديدة تحسم في الدقائق الأخيرة، ومع هذا التغيير سيتاح للمنافسين لاعبون غير مرهقين في هذا التوقيت من المواجهة، والتي نسعى فيها لاستغلال عامل الإرهاق".

ويستعد سيتيين لاستئناف الدوري الإسباني في 15 يونيو بمواجهة مضيفه ريال مايوركا في الجولة 27 من البطولة.

ويأمل سيتيين مواصلة تصدر البطولة التي يبتعد بها بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

وأعلن المجلس الرياضي الوطني الإسباني يوم الجمعة موافقته على استئناف البطولة التي توقفت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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