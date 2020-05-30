حارس مرمى يشترط في تعاقده "الرحيل إذا عٌرض عليه مزاملة ميسي"

لا يريد ناهويل جوزمان الرحيل عن فريقه أو وضع شرط جزائي في التعاقد، إلا إذا تلقى عرضا لمزاملة ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين فقط.

كشف ناهويل جوزمان الحارس الأرجنتيني لفريق تايجرز المكسيكي، بأنه وضع شرطا في تعاقده مع الفريق للسماح له بالرحيل، إذا عاد ليونيل ميسي يوما إلى فريق نيولز أولد بويز، وعرض الفريق استعادة الحارس.

ويقول جوزمان في تصريحات لقناة TYC الأرجنتينية: "حين عرضت على إدارة النادي الأمر، وافقوا ولم يمانعوا ذلك. تلك هي طريقتي الوحيدة للعودة إلى نيولز أولد بويز، حتى لو لمدة 6 أشهر فقط لمزاملة ميسي".

وأضاف "أتمنى أن يعود ميسي إلى الأرجنتين يوما ويلعب مع فريق نيولز أولد بويز حيث بدأ مسيرته، لكنني أعرف أن هذا الأمر صعبا بسبب ظروفه الخاصة الحياتية وأسرته في إسبانيا".

صاحب الـ34 كان مرتبطا بالانتقال إلى برشلونة من قبل في موسم 2013-2014 حينما كان تاتا مارتينو مدربا للفريق الكتالوني، لكن الأمر انتهى به بالتعاقد مع تايجرز ليستمر معهم حتى الآن.

الأرجنتيني الدولي بدأ مسيرته في نيولز أولد بويز ولعب معهم من 2005 حتى 2014، قبل أن ينتقل إلى تايجرز ويستمر في المكسيك حتى الآن.

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