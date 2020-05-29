عمرو الجنايني يتحدث عن "مصير" الدوري وحالة محمود سعد بعد إصابته بـ كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - أشرف صبحي

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن موقف النشاط الرياضي في مصر.

وقال عمرو الجنايني: " حتى الآن لم يُتخذ أي قرار رسمي، بخصوص مصير المسابقات الرياضية في مصر".

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وأضاف في تصريحاته مع أم بي سي مصر "هو قرار دولة بنسبة 100% وحتى الآن القرار ليس معروفا ولم يُتخذ".

وتابع " إذا قررت الدولة استئناف الدوري، فنحن جاهزون تماما ذلك".

وشدد " وإذا قررت إلغاء المسابقة، فنحن مستعدون أيضا ووضعنا سيناريوهات هذا الأمر. الرغبة لدى الجميع هي استئناف الدوري إلا إذا لم تسمح الظروف بذلك".

وكشف "في حالة استئناف الدوري، المباريات لن تكون على كل الملاعب وفي كل المدن، بل ستكون في ملاعب محددة ومدن معينة بمواصفات محددة لأننا نهدف لتقليل الحركة".

وتطرق الجنايني للحديث عن حالة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة المصري وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار الجنايني إلى " لا إصابات داخل اتحاد الكرة واتخذنا كافة الإجراءات ونتمنى الشفاء لـ محمود سعد".

وأكمل حديثه قائلا: "محمود سعد حالته مطمئنة جدا جدا ويتحسن بشكل يومي".

وأتم "أشكره على جهوده طوال الفترة الماضية في ملف الرياضيين العائدين من الخارج. بذل مجهودا كبيرا سبب له الإرهاق والتعب".

وأعلن اتحاد الكرة يوم الخميس الماضي إصابة محمود سعد بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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