ذا صن: كيبا متخوف من الرحيل عن تشيلسي

يشعر كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي بالخوف من اتخاذ ناديه قرارا برحيله بنهاية الموسم الجاري.

كيبا النادي : تشيلسي تشيلسي

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن كيبا يشعر بالخوف تجاه مستقبله مع تشيلسي، في حالة قرر النادي الأزرق عرضه للبيع.

ومنذ انضمامه لصفوف تشيلسي عام 2018 قادما من أتليتك بلباو الإسباني كأغلى صفقة انتقال حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، لم يظهر كيبا بالمستوى المنتظر منه.

وخلال 25 مباراة الموسم الحالي لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه سوى 6 مرات فقط.

وبسبب تراجع مستواه قرر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإبقاء على كيبا بديلا في 4 مباريات، قبل توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا.

لذلك يخشى الحارس الإسباني البالغ من العمر 25 عاما من اتخاذ تشيلسي قرارا برحيله نهاية الموسم الجاري.

وكشفت الصحيفة أيضا أن تشيلسي بدأ بالفعل التخطيط لضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل، وأنظار النادي الأزرق تتجه حاليا نحو رومان بوركي حارس بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي حالة قرار تشيلسي ببيع كيبا، فهناك العديد من الأندية المهتمة بضم الحارس منها فالنسيا الإسباني.

وانضم كيبا لصفوف تشيلسي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

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