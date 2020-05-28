إصابة مدرب المحلة السابق بفيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 - 17:03

كتب : رضا السنباطي

المغاوري خيري - مدرب المحلة السابق

تأكد إصابة المغاوري خيري لاعب غزل المحلة وبلدية المحلة السابق بفيروس كورونا اليوم الخميس.

المغاوري خيري كان يتولى منصب مدرب قطاع الناشئين في نادي بلدية المحلة وفريق 2002 في النادي، إلا أنه رحل عن قيادة الفريق قبل أزمة كورونا مباشرة.

وكشف مصطفى الشامي المشرف العام على فريق الكرة في نادي البلدية، إصابة المغاوري خيري بفيروس كورونا.

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وقال مصطفى الشامي: "المغاوري خضع لفحوصات كورونا وذلك بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس بعد شعوره بالأعراض في الأيام الماضية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نتيجة التحاليل جاءت إيجابية وتأكد إصابته بفيروس كورونا، وسيتواجد في مستشفى العزل الصحي بصدر المحلة".

وتابع "المغاوري رحل عن قيادة فريق الناشئين في النادي قبل أزمة كورونا. تواصلت معه للاطمئنان عليه ولكن حالته ليست جيدة وسنتابع معه يوميا".

وسبق لصاحب الـ 48 عاما اللعب بقميص نادي غزل المحلة وبلدية المحلة أيضا.

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