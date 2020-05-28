جنش.. من بديل محتمل لـ أبو السعود في الأهلي إلي حارس دولي مع الزمالك

كان قريبا من الانضمام إلى الأهلي وبداية رحلته هناك، لكن القدر شاء أن تتأخر خطوة انتقاله إلى أحد قطبي الكرة المصرية، وليكون الزمالك بوابته إلى منتخب مصر.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

محمود عبد الرحيم "جنش". بلغ الآن عامه الـ33 وقد أصبح حارسا دوليا للزمالك ومنتخب مصر.

ويروي ممدوح الكواليني وكيل اللاعبين لـ FilGoal.com قصة اقتراب جنش في أحد الفترات من الانضمام إلى صفوف الأهلي، قبل أن تتحول الدفة.

وكل ما يلي على لسان الكواليني لـFilGoal.com

"بدأت القصة عندما كان ينضم جنش لمنتخب الشباب مواليد 1987 مع إسماعيل يوسف".

"بدأ اسم جنش يظهر ولكنه كان يتشارك حراسة مرمى نادي الأوليمبي مع إبراهيم فرج ومحمد عباس، ثم رحل فرج وتعرض عباس للإصابة وأصبحت المشاركة بين محمود السيد، وحارس أجنبي وجنش".

انتقال غير مكتمل إلى الأهلي

"في صيف 2010 كان الأهلي يبحث عن حارس مرمى، وكانت المفاوضات الرسمية بدأت بالفعل للتعاقد مع الحارس الدولي محمود أبو السعود ولكن رئيس المنصورة إبراهيم مجاهد طلب 13 مليون جنية".

عدلي القيعي أراد تجهيز بديل في حالة فشل الصفقة وكانت الرغبة لحارس جيد، وكان جنش يشارك مع الأولمبي وسبق له الانضمام لمنتخب الشباب مع إسماعيل يوسف".

"كنت وقتها مراسلا لقناة دريم سبورت، وكان عدلي القيعي محللا بالقناة قبل غلقها، وطلب من رئيس التحرير أبو المعاطي زكي أن يتواصل معي لأنني وكيل اللاعب".

"بالفعل تم التواصل وتم تحديد الميعاد للذهاب للنادي الأهلي. كنت في القاهرة وتواصلت مع جنش من أجل ميعاد الاجتماع مع عدلي القيعي، وجاء جنش من الإسكندرية رفقة شقيقه".

"قبل بوابة القاهرة تعرض جنش لحادث بعدما اصطدمت السيارة برصيف، وتعطلت السيارة وتواصل معي وقال السيارة تعطّلت".

"قلت له أنا في النادي الأهلي وأنتظرك. تعالى في سيارة أجرة سريعا. جنش وصل للأهلي وتحدثت مع سكرتيرة عدلي القيعي ولكن قالت بأنه في موعد آخر".

"هممت أنا وجنش للخروج، لكن عدلي القيعي اتصل بي سريعا وأعادنا إلى مكتبه".

"جلسنا وقال القيعي لجنش بأنك حارس موهوب، ولكن حالياً نتفاوض مع حارس آخر وإذا فشلت الصفقة سنتعاقد معك فورا".

تحدثت مع عدلي القيعي وقلت له لماذا جئنا من الإسكندرية للتفاوض إذا؟ فقال نحن تفاوضنا بشكل رسمي وأرسلنا عرضا لنادي المنصورة، ولكن المبالغة في المقابل المادي ستعيق إتمام الصفقة. إذا فشلت سنستطيع صم جنش من الأولبمبي".

استغلال وجود جنش

"عدلي القيعي أصر على تناولنا الغداء داخل النادي من باب حسن الضيافة، وكان له هدف أيضا بمشاهدة الصحفيين لجنش داخل النادي، فينشروا الخبر ليكون ورقة ضغط لحسم صفقة محمود أبو السعود بسعر أقل".

"وبالفعل حصل الأهلي علي أبو السعود بـ7 مليون جنية فقط".

"عدنا للإسكندرية وتغيب جنش عن تدريبات الأوليمبي. وغضبت إدارة الأوليمبي من ذهاب جنش لحضور جلسة داخل النادي الأهلي، فتواصلت مع جنش لاستمراره مع الفريق لأن عقده سينتهي في صيف 2011 وذكرت له بأنه سيكون حارس دولي لأنه حارس مميز".

دخول الزمالك

"هنا تحدث معي إسماعيل يوسف لأنه كان يعلم بمستوى جنش أثناء منتخب الشباب، وقال لي ما رأيك في مستواه حاليا؟ فقلت له بأنه سيكون حارس كبير".

"الزمالك كان لديه رغبة بالتعاقد مع حارس مرمى للتواجد مع عبد الواحد السيد، والحارس الشاب مصطفي عبد الستار، لذلك كانت رغبة الزمالك أقوى في التعاقد مع حارس جديد".

"وفي يناير 2011 وقبل نهاية عقد جنش مع الأوليمبي بستة أشهر، أتممت الصفقة مع النادي الأولمبي لصالح الزمالك، وكان ذلك في تواجد حارس الزمالك السابق وليد إبراهيم".

جنش انضم لنادي الزمالك عام 2011 قادما من الأوليمبي. ليفوز مع الفريق الأبيض بـ 12 لقبا. وبواقع لقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر 6 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس السوبر المصري السعودي مرة، وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرة.

صاحب الـ33 عاما يملك أيضا مباراتين دوليتين رفقة منتخب مصر، وكان ضمن قائمة الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

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