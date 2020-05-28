تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا.. الحالة مستقرة والعزل بالمنزل

جاءت نتائج التحاليل الخاصة بـ محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد مخالطته عددا من المديرين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى مصر.

ومن المقرر أن يخضع سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد: "إصابة سعد رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الوقاية داخل المبنى".

وتابع "تم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن".

وأتم بيان اتحاد الكرة "إذ نعلن ذلك فنرجو من الله تعالى أن يمن بالشفاء على محمود سعد وجميع المصابين بذلك الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء".

وكشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية سينفذ عزلا منزليا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد ١٩" ولن ينتقل إلى إحدى مستشفيات العزل كما هي العادة. وأوضح سلطان أن حالة الدكتور محمود سعد رغم إصابته بفيروس كورونا مستقرة تماما وطبيعية وسيخضع لبرنامج علاجي طبقا لبروتوكول علاج الفيروس بالتشاور مع أحد أطباء الصدر والحالة المرضية للمدير الفني مستقرة تماما ولا تدعو للقلق على الإطلاق. ومن جانبه، قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن مجلس الجبلاية يولي كل اهتمام لحالة الدكتور محمود سعد ويتابع التطورات أولا بأول وخيره بين النقل لمستشفى عزل واختار العزل المنزلي الكامل مع المتابعة وتنفيذ بروتوكول العلاج المتكامل مشيرا إلى أن حالته في تحسن مستمر يوما بعد الآخر.

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