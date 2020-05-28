بي بي سي: الدوري الإنجليزي يعود بقمة أرسنال مع مانشستر سيتي في هذا الموعد

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بأن الدوري الإنجليزي يستأنف مجددا يوم 17 يونيو المقبل بلقاء أرسنال مع مانشستر سيتي.

وحسب مصادر بي بي سي، فإن يوم 17 يونيو سيشهد مباراتين. الأولى بين أرسنال ومانشستر سيتي، والثانية بين أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد.

وسوف يُستئنف الدوري الإنجليزي بهاتين المباراتين نظرأ لأنهما مؤجلتين من الجولة 28 فيما كانت خاض كل الفرق مباريات تلك الجولة قبل التوقف الحالي.

ثم ستكون مباريات الجولة الجديدة بين يومي 19 و21 من نفس الشهر.

كانت صحيفة "تليجراف" قد كشفت صباح اليوم الخميس، عن اتفاق أندية الدوري الإنجليزي على عودة المسابقات يوم 19 يونيو الجاري. (طالع التفاصيل)

وما زال اجتماع أندية الدوري مستمر للاتفاق على فكرة عودة المسابقة بشكل نهائي.

الدوري الإنجليزي متوقف منذ يوم 1 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، ولا ينقصه سوى انتصارين فقط للتتويج رسميا للمرة الـ19 تاريخيا، ولأول مرة منذ عام 1990.

ويأتي مانشستر سيتي ثانيا برصيد 57 نقطة، فيما يحل ليستر سيتي ثالثا برصيد 53 نقطة، وتشيلسي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ثم مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

أما في صراع الهبوط، فيحتل الثلاثي، بورنموث، وأستون فيلا، ونوريتش سيتي المراكز الثلاثة الأخيرة على الترتيب برصيد 27 نقطة، ثم 25 نقطة، ثم 21 نقطة.

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هل يعود الدوري الإنجليزي 19 يونيو؟

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