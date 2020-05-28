رسميا - فولام يعلن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي فولام إصابة 2 من لاعبين - دون ذكر أسماء - بفيروس كورونا بعد إجراء الاختبارات الطبية.

وتخضع أندية الدوري الإنجليزي في الفترة الحالية لاختبارات تحليل فيروس كورونا تمهيدا لاستئناف النشاط.

وأعلن فولام في بيان رسمي: "بعد المرحلة الثانية من الاختبارات على مستوى فيروس كورونا، نؤكد إصابة 2 من اللاعبين".

وتابع "سيظل كلا اللاعبين بدون اسم بسبب السرية الطبية".

وأتم البيان "يعزل اللاعبان أنفسهم بما يتماشى مع تعليمات الدوري والحكومة".

واستأنفت أندية الدوري الإنجليزي التدريبات خلال الفترة الماضية تمهيدا لعودة النشاط.

ووافقت الأندية أمس الأربعاء على الدخول في المرحلة الثانية من التدريبات بالالتحامات بسيطة بين اللاعبين قبل اللجوء لمران كامل.

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