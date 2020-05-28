تقرير: رئيس كاف يدلي بشهادته أمام التحكيم الرياضي الجمعة بسبب أزمة الوداد والترجي

يدلي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) بشهادته غدا الجمعة أمام هيئة التحكيم الرياضي الدولي بسبب أزمة نهائي رادس بين الترجي والوداد المغربي.

وأقيمت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد بملعب رادس وأثار جدلا واسعا مما تسبب في إنهاء المباراة قبل انتهاء الوقت الأصلي.

واعتبر كاف قرار الوداد بالانسحاب بعد اعتراضه على عدم عمل تقنية الفيديو (فار) عكس المنصوص عليه.

وكشف موقع le360sports المغربي نقلا عن إذاعة IFM التونسية أن أحمد أحمد من المقرر أن يدلي بشهادته غدا الجمعة.

وأوضح التقرير أن إدارة الوداد متمسكة بأن الفريق لم ينسحب لكنه طالب الطاقم التحكيمي بالرجوع لتقنية الفيديو بعد إلغاء الهدف الثاني.

وأشار تقرير صحيفة المنتخب المغربية أنه لم يتضح هل سيذهب أحمد أحمد للإدلاء بشهادته أم سيرفض الذهاب بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

ووصلت النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا إلى نصف النهائي بوصول الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب.

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