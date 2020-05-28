إنتر يرد بقوة: لاوتارو ليس للبيع.. حل وحيد ومعقد أمام برشلونة إن أراد ضمه

الخميس، 28 مايو 2020 - 00:11

كتب : رامي جمال

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

قال بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان إن مهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز ليس للبيع وأن كل مسؤولي برشلونة يعرفون ذلك تمام المعرفة.

وتحدث المدير الرياضي للنيراتزوري لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا قائلا: "لاوتارو ليس للبيع، برشلونة تواصل معنا بالفعل ونحن لدينا علاقات جيدة معهم".

واستدرك "لكننا أبلغناهم بأننا لن نبيع لاوتارو وإن أرادوا ضمه فعليهم دفع الشرط الجزائي كاملا".

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وواصل "نحن نريد لاوتارو معنا في المستقبل، الحل الوحيد لرحيله هو دفع الشرط الجزائي وبرشلونة يعرف ذلك، والشرط الجزائي في تعاقدنا مع اللاعب مُعقد جدا".

وأوضح تقرير الشبكة في فرعها الإيطالي أن الشرط الجزائي في تعاقد لاوتارو مع إنتر يبلغ 111 مليون يورو تُدفع على مرة واحدة ودون أقساط.

وسوف يكون الشرط الجزائي مفعلا في الفترة ما بين 1 إلى 15 يوليو فقط.

وأوضح الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن برشلونة دخل في مفاوضات مع إنتر لثلاثة أشهر لكنه لم يستطع التوصل لاتفاق حتى الآن.

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