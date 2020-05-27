بالإضافة لـ نيوكاسل.. صراع سعودي قطري جديد في الدوري الإنجليزي

انتقل الصراع بين السعودية وقطر في الدوري الإنجليزي لما هو أكبر من ملكية نيوكاسل إلى المنافسة على حقوق البث.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن السعودية تخطط للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي للحد من مخاوف قرصنة البث التي أخرت عرض شراء صندوق الاستثمار السعودي لنيوكاسل.

ويريد صندوق الاستثمار السعودي الاستحواذ على 80% من ملكية نادي نيوكاسل بقيمة 300 جنيه إسترليني.

لكن تقدمت شبكة "بي إن سبورتس" المالكة لحقوق البث للدوري الإنجليزي بطلب رفض شراء النادي بداعي أن السعودية كانت تقف خلف قرصنة مباريات بريميرليج عن طريق شبكة "بي أوت كيو".

هذا الأمر دعمته رابطة بريميرليج التي أعطت أدلة لمنظمة التجارة العالمية بأن السعودية كانت سببا خلف قرصنة المباريات على حد قول التقرير.

ومن المقرر أن تبدأ شبكة "بي إن سبورتس" العام المقبل المفاوضات مع بريميرليج للتفاوض بشأن تجديد عقد بث المباريات والذي ينتهي في 2022 والذي حصلت عليه مقابل 500 مليون جنيه إسترليني.

لكن أوضح تقرير الصحيفة الإنجليزية أن السعودية تعتقد أن لديها القوة المالية اللازمة للتغلب على "بي إن سبورتس" في ذلك الصراع.

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