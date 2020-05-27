رسميا – ليفانتي يغيّر ملعبه في مباريات الدوري الإسباني المتبقية

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 23:37

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ليفانتي - ريال مدريد

أعلن نادي ليفانتي عن تغيير ملعبه في المباريات المتبقية بالدوري الإسباني، بعد تلقيه الموافقة من رابطة الليجا.

ونشر ليفانتي بيانا رسميا أشار فيه إلى نقل مبارياته الست المتبقية من ملعب سيوتات دي فالنسيا، إلى ملعب كاميلو كانو في مدينة أليكانتي.

الملعب الذي تم تأسيسه مؤخرا يسع 3 آلاف متفرج، ويلعب عليه فريق لا نوسيّا من القسم الثالث.

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ويأتي قرار ليفانتي بتغيير ملعبه بسبب الإصلاحات الجارية في ملعب سيوتات دي فالنسيا، واستغلالا لاستئناف النشاط دون حضور جماهيري.

وبالتالي، ستُلعَب مباريات ليفانتي الداخلية على ملعب لا نوسيا، في مواجهة كل من: إشبيلية، أتليتكو مدريد، ريال بيتيس، ريال سوسيداد، أتليتك بلباو، خيتافي.

ويحتل ليفانتي المركز 13 في الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

ومن المُنتظَر أن يُستأنَف الدوري الإسباني يوم 11 يونيو المقبل وفقا لـ خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري، في انتظار التأكيد الرسمي.

ولا يعد ليفانتي هو النادي الوحيد الذي سيقدم على تغيير ملعبه، بل تقدّم ريال مدريد بدوره بطلب إلى رابطة الدوري الإسباني حتى يتحوّل إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو في المدينة الرياضية فالديبيباس، الأمر الذي وافقت عليه الرابطة.

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