لا ليجا لـ في الجول: هذا موقفنا من تغيير ريال مدريد لملعبه

لا تمانع رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تغيير ريال مدريد لملعبه لما تبقى من مباريات في الموسم الحالي الذي سيُلعب دون جماهير حال استكماله.

وأجرى FilGoal.com مقابلة مع خوان فوينتيس فيرنانديز مفوض لا ليجا في مصر عبر خيمة في الجول، وتحدث عن موقف لا ليجا من هجر الميرنجي لملعب سانتياجو برنابيو والانتقال إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو في المدينة الرياضية.

وقال فوينتيس: "على حد علمي، فقد تمت الموافقة على هذا التغيير".

وبرر: "في اللحظة الحالية كل عناصر كرة القدم تتمتع بالمرونة لمحاولة تسهيل الوضع على الجميع".

وأتم: "في حالة ريال مدريد، فإنه يقوم بتجديدات في ملعب سانتياجو برنابيو أيضا".

وينوي ريال مدريد تسريع وتيرة التجديدات في ملعب سانتياجو برنابيو مستغلا الوضع الحالي الذي تشهده كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

إدارة الميرنجي تُفضّل استكمال بقية مباريات الدوري في المدينة الرياضية بعد تجهيزها بمعدات تقنية الفيديو، حتى تمتلك الصيف بأكمله لتجديد برنابيو.

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