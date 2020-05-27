وفاة والد مدرب أستون فيلا بسبب كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 23:32

كتب : FilGoal

دين سميث - أستون فيلا

توفي رون سميث والد المدير الفني لأستون فيلا دين سميث اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 79 عاما عقب عدة أسابيع من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار الموقع الرسمي لأستون فيلا إلى أن رون ظل خلال الست سنوات الأخيرة يمكث في المنزل بسبب إصابته بالخرف.

وعقب إصابته بكورونا قبل أربعة أسابيع تم إيداعه المستشفى حيث وافته المنية.

أخبار متعلقة
أسينسيو: ركبتي بخير.. والمباريات المتبقية حياة أو موت شالكه يسقط رغم كسر صيام 81 يوما.. ويونيون برلين يسجل أول مخالفة في تاريخه العثور على لاعب إنجليزي ميتا في شقته

ويعد رون حسبما ذكر أستون فيلا في بيانه أحد المشجعين الكبار للنادي وحضر تتويجه بدوري أبطال أوروبا في روتردام في هولندا على حساب بايرن ميونيخ عام 1982.

اقرأ أيضا:

الكشف عن خطاب "كاف" الذي دفع الزمالك إلى إزالة لافتات نادي القرن

الزمالك يفسر سبب إزالته للافتات نادي القرن

من يعوض رمضان صبحي في حال رحيله؟

هل يعود جونياس للدوري المصري؟

سند: فخور بإنجازي

أمم إفريقيا تقترب من التأجيل؟

أستون فيلا كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنتر يرد بقوة: لاوتارو ليس للبيع.. حل وحيد ومعقد أمام برشلونة إن أراد ضمه 51 دقيقة | أوروبا
بالإضافة لـ نيوكاسل.. صراع سعودي قطري جديد في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا – ليفانتي يغيّر ملعبه في مباريات الدوري الإسباني المتبقية ساعة | أوروبا
وفاة والد مدرب أستون فيلا بسبب كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
أسينسيو: ركبتي بخير.. والمباريات المتبقية حياة أو موت ساعة | أوروبا
شالكه يسقط رغم كسر صيام 81 يوما.. ويونيون برلين يسجل أول مخالفة في تاريخه 2 ساعة | أوروبا
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لن نقوم بإجراءات استثنائية حال تأكد إصابة محمود سعد بـ كورونا 3 ساعة | مصر
العثور على لاعب إنجليزي ميتا في شقته 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
قد ينال إعجابك