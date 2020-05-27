وفاة والد مدرب أستون فيلا بسبب كورونا

توفي رون سميث والد المدير الفني لأستون فيلا دين سميث اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 79 عاما عقب عدة أسابيع من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار الموقع الرسمي لأستون فيلا إلى أن رون ظل خلال الست سنوات الأخيرة يمكث في المنزل بسبب إصابته بالخرف.

وعقب إصابته بكورونا قبل أربعة أسابيع تم إيداعه المستشفى حيث وافته المنية.

ويعد رون حسبما ذكر أستون فيلا في بيانه أحد المشجعين الكبار للنادي وحضر تتويجه بدوري أبطال أوروبا في روتردام في هولندا على حساب بايرن ميونيخ عام 1982.

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