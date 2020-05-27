العثور على لاعب إنجليزي ميتا في شقته

عثرت الشرطة على الإنجليزي كريستيان مبولو (23 عاما) لاعب نادي موركامب في دوري القسم الرابع، ميتا في شقته بـ لانكاشاير.

وذكرت الشرطة في بيانها: "تم إبلاغنا في الواحدة والنصف مساء 26 مايو بوقوع حالة وفاة مفاجئة.

عند وصولنا، وجدنا لسوء الحظ جثة رجل في العشرينات من عمره.

لا توجد ظروف مريبة تحيط بالوفاة، وسيتم تمرير الملف إلى الطبيب الشرعي".

المدافع المولود في لندن من أصول كونغولية، بدأ مسيرته في برينتوود تاون، ثم انتقل إلى ميلوال عام 2015، لاحقا لعب معارا إلى كانفي أيلاند، وبراينتري تاون، وماذرويل، وكروز أليكساندرا، قبل أن ينتقل إلى موركامب مطلع العام ويخوض معه 3 مباريات كانت الأخيرة في مسيرته.

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