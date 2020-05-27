سكاي: دافيد لويز يقترب من الرحيل عن أرسنال

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 20:18

كتب : FilGoal

ديفيد لويز يحتفل بهدف أرسنال في بورنموث

كشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن احتمال رحيل المدافع البرازيلي دافيد لويز عن صفوف أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

ديفيد لويز

النادي : أرسنال

أرسنال

وانضم لويز لصفوف أرسنال بداية الموسم قادما من تشيلسي بعقد يمتد لموسمين.

وذكرت سكاي أن أرسنال لا يخطط لاستمرار دافيد لويز بين صفوفه ولم يناقش مع اللاعب تمديد مدة إقامته في لندن التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

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يأتي هذا بعدما اتفق أرسنال على استخراج أوراق إقامة المدافع البرازيلي في لندن لمدة 12 شهرا فقط بشكل مبدئي، على أن يتم تجديد إقامته إذا كان سيستمر مع الفريق لموسم آخر وفقا لما ذكرته سكاي.

وأوضحت سكاي أيضا أن رغبة دافيد لويز هي البقاء في الدوري الإنجليزي وفي حال رحيله عن أرسنال سينضم لأحد فرق البريميرليج الأخرى.

وشارك دافيد لويز مع أرسنال هذا الموسم في 25 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

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